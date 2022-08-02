Shakira'nın viral olan dans videosundaki kırmızı elbisesine alternatif öneriler

Shakira, paylaştığı videoda dansıyla ilgi çekmesinin yanı sıra kırmızı elbisesiyle adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Biz de güzel şarkıcının tarzını beğenenler için alternatif olabilecek elbise modellerini listeledik. İşte, en az Shakira'nın elbisesi kadar şık ve güzel modeller...

1. Cesur tasarımıyla etkileyici bir tarz: Koucla V Yaka Askılı Suni Deri Mini Elbise

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Listemize en az Shakira'nın elbisesi kadar etkileyici bir tasarımla başlıyoruz! Koucla V Yaka Askılı Suni Deri Mini Elbise, parlak kumaşı ile dikkat çekiyor. Dar kesimiyle bedeninizi kusursuz şekilde saran ürün, vücut hatlarınızı ön plana çıkarıyor. Ayarlanabilir spagetti askılarıyla vücut formunuza en iyi şekilde uyum sağlıyor. Ürünün alt kısmında yer alan dekoratif düğmeler, modelin tasarımını şık bir şekilde tamamlıyor. Suni deriden üretilen elbise, esnek yapısıyla gün boyu rahat etmenize imkân tanıyor. Siz de kırmızı renkli bu mini elbiseyi topuklu ayakkabı ve sevdiğiniz takılar ile kombinleyebilirsiniz.

2. İddialı olmak isteyenlere: GILLA's Queen Kelebek Göğüs Taş Detaylı Elbise

Ünlü şarkıcının tarzını beğenenler için şık bir alternatif olan GILLA's Queen Kelebek Göğüs Taş Detaylı Elbise, tasarımıyla sizi girdiğiniz ortamların yıldızı yapar. Göğüs dekoltesi ve mini kesimi sayesinde her zamankinden çok daha etkileyici bir durmanızı sağlar. Dekoltesinden çapraz şekilde geçen taş detaylar, elbisenin tasarımına havalı bir dokunuş yapar. Dar modeliyle hatlarınızı vurgulayan ürün, yumuşak dokusuyla gün boyu üstün konfor vadeder. Parti, kokteyl, yemek, buluşma gibi özel organizasyonların vazgeçilmez bir parçası olan kırmızı renkli taş detaylı elbiseyi el çantaları ve topuklu ayakkabılar ile tamamlayabilirsiniz.

3. Hayranlık yaratan şık bir tasarım: Masspera Askılı Transparan Detay Scuba Kumaş Mini Elbise

Sırada transparan detayıyla Shakira'nın elbisesine oldukça benzeyen bir model var! Masspera Askılı Transparan Detay Scuba Kumaş Mini Elbise, üzerinize oturan dar kesimiyle bedeninizi mükemmel şekilde kavrar. Şık detaylarıyla kusursuz bir tarzın öncüsü olur. Göğüslerin altında yer alan transparan kumaşıyla teninizin görünümünü ortaya çıkarır. Mini kesimiyle size çok daha çekici bir duruş vadeder. Yumuşak dokusu sayesinde rahat etmenizi sağlar. Masspera Askılı Transparan Detay Scuba Kumaş Mini Elbise'yi sevdiğiniz takılar ve topuklu ayakkabılar ile tamamlayarak özel davetlerin en şık kadını siz olabilirsiniz.

4. Asillik ve şıklık bir arada: N&V İp Askılı Transparan Detaylı Mini Elbise

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

"Shakira'nın elbisesini çok beğendim ama ben siyah renkli bir elbise tercih ederim." diyorsanız sizi böyle alalım! N&V İp Askılı Transparan Detaylı Mini Elbise, asil duruşuyla size çok şık bir stil vadeder. Mini boy kesimiyle çekiciliğinizi zirveye taşıyan model, dar tasarımıyla vücut hatlarınızı ön plana çıkarır. İnce askıları ile tarzınıza etkileyici bir görünüm kazandırır. Göğüs kısmının altındaki transparan kumaş detayı ise elbisenin görünümünü çarpıcı bir şekilde tamamlar. Günlük rutinlerinize şık bir dokunuş yapacak N&V İp Askılı Transparan Detaylı Mini Elbise ile göz alıcı kombinler oluşturup özel davetlerde şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

5. Hem rahat hem şık bir tasarım: TRENDYOLMİLLA Bordo Yaka Detaylı Elbise

İşte, karşınızda güzel şarkıcının tarzını benimseyenler için muhteşem bir alternatif var! TRENDYOLMİLLA Bordo Yaka Detaylı Elbise, sıra dışı tasarımıyla mükemmel bir tarzın öncüsü olur. Tek omuz askılı modeliyle çok daha formda görünmenizi sağlar. Tek kolunu saran tül detayı tasarımına havalı bir dokunuş yapar. Vücudunuzu saran dar kalıbı ve mini kesimiyle çok daha çekici görünmenizi hedefler. Yumuşak ve esnek dokusu gün boyu sınırsız konfor vadeder. Hem topuklu hem spor ayakkabılar ile giyebileceğiniz TRENDYOLMİLLA markalı elbiseyi ister günlük hayatınızda ister özel davetlerde tercih edebilirsiniz.

6. Baş döndürücü görünmenizi sağlayan: Aobiono Vücudu Saran Bandaj Elbise

Shakira'nın elbisesini beğendiniz ama elbisenin daha uzun hâlini arıyorsanız Aobiono Vücudu Saran Bandaj Elbise ile hemen tanışmalısınız! Dekoltesine eşlik eden transparan kumaş sayesinde ürün, Shakira'nın elbisesinin tasarımına oldukça benzer. Transparan kumaşı süsleyen çapraz formdaki detaylar, stilinize hareket kazandırır. Dar kesimiyle vücut hatlarınızı ortaya çıkaran model, şık tasarımı ile göz doldurur. Yumuşak dokusu sayesinde konforlu bir kullanım sunar. Topuklu ayakkabı, el çantası ve takılar ile tamamlayabileceğiniz Aobiono markalı elbiseyi; buluşma, davet, parti ve mezuniyet gibi özel organizasyonlarda giyebilirsiniz.

7. Stilinize yepyeni bir soluk getirmek için: Işılda Kadın Giyim Sandy Elbise

Beyaz rengi sevenlere Shakira'nın elbisesine alternatif olabilecek muhteşem bir önerimiz var! Işılda Kadın Giyim Sandy Elbise, etkileyici tasarımıyla kusursuz bir tarzın öncüsü olur. Dar kesimiyle bedeninizi mükemmel şekilde sararak vücut hatlarınızı ortaya çıkarır. Mini etek boyu, bacaklarınızın daha uzun görünmesini sağlar. Büzgü detaylı kumaşıyla tarzınıza hareket katan ürün, göğüs kısmında bulunan minik penceresi ve kurdele detayıyla stilinize çarpıcı bir görünüm kazandırır. Yumuşak dokusu kumaşla üretildiği için rahat etmenizi sağlar. Siz de beyaz renkli bu elbiseyi; sevdiğiniz aksesuarlar ile tamamlayarak parti, kokteyl, buluşma ve yemek davetlerinde giyebilirsiniz.

8. Çiçek desenlerini sevenlere: Bayan Sepeti Beyaz Tül Kumaş Çiçek Desenli Mini Elbise

"Shakira'nın elbisesini çok beğendim ama keşke desenli olsaydı." diyorsanız listemizin son modeli, aradığınız ürün olabilir. Bayan Sepeti Beyaz Tül Kumaş Çiçek Desenli Mini Elbise, floral desenler eşliğindeki şık tasarımıyla göz doldurur. Dar kalıbı ve mini kesimiyle sizi her zamankinden çok daha çekici gösterir. Göğüs kısmının altında yer alan transparan kumaşıyla ürün, teninizin ışıltılı güzelliğini ön plana çıkarır. İnce askılı tasarımı ve yumuşak dokusuyla gün boyu rahat şekilde hareket etmenize olanak tanır. Çiçek desenli elbiseyi; topuklu ayakkabı, el çantası ve sevdiğiniz takılar ile tamamlayarak özel günlerinizde giyebilirsiniz.