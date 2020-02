Shane Larkin: Türk vatandaşı oldum, harika hissediyorum

"OLİMPİYATLAR İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Maçlardan sonra olimpiyatlar için sahaya çıkacağının hatırlatılmasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: "Takımda çok yetenekli oyuncular var. Dünya Kupası'nda ne kadar yetenekli olduklarını gördük. ABD ile başabaş oynadılar. Herkesin sisteme alışması gerekir. Tabii ki zor olacak, ama günün sonunda kimin daha çok istediği önemli. Her şeyimi vereceğim. Umarım herkesten daha iyi mücadele edip olimpiyatlara gideriz. Takımda genç oyuncuların fazlalığı bir avantaj. Genç ve enerjik oyuncularla baskı oluşturabilirsiniz. Olay coach'un kararlarına bağlı, ancak mücadeleci ruhunuz varsa her zaman şansınız vardır. Birbirimizi daha iyi tanımamız lazım. Pratik yapıp, maçları kazanmak için sahaya çıkacağız.

Olimpiyatlara gitmek önemli. Bir numaralı motivasyon. Takıma baktığında olimpiyatlarda kimsenin oynamadığını görüyorum. Herkesin canını dişine takarak mücadele edecekler. Bu ülke formasını olimpiyatlarda giymek, madalya için savaşabilmek için ilk önceliğimiz olacak.

En küçük takımda bile oynasanız basketbolda her zaman baskı olacaktır. Bizden başarmamız beklenen şeyler var. Büyük hedeflerimiz var. Baskıyı seven bir insanım. Son topun bende olmasını seven bir oyuncuyum. Olimpiyatlar için söz veremem ama yüzde yüz savaşacağımın sözünü verebilirim. Tüm enerjinizi sahada harcarsanız büyük işler yaparsınız."