Shanina Shaik: Bu yıl Victoria's Secret şovu yok!

Victoria’s Secret’ın her yıl gelenekselleşen yeni yıl şovu bu yıl iptal edildi.

2019’da şovun yapılmayacağı haberini veren kişi, Victoria’s Secret’ın ünlü ‘melek’lerinden Shanina Shaik.

28 yaşındaki Avustralyalı model, The Daily Telegraph’a konuşarak, “Ne yazık ki bu yıl Victoria's Secret şovu olmayacak. Bu benim alışkın olduğum bir şey değil, çünkü her yıl bu zamanlarda ben prova yapardım. Ama eminim, ileride yine olacak, bundan kesinlikle eminim” dedi.

Shaik ayrıca, “Marka çalışması yaptıklarından ve şov için yeni yollar oluşturmaya çalıştıklarından eminim, çünkü bu dünyanın en iyi şovu” ifadesini kullandı.

Shanina Shaik, 2014, 2015 ve 2018 yıllarında ünlü defilede yer almıştı.

Bella Hadid, Behati Prinsloo, Gigi Hadid ve Adriana Lima gibi ünlü modellerin de yürüdüğü geçen yılki Victoria’s Secret şovunda Shawn Mendes ve Halsey müzik performansı sergilemişti.

