MAGAZİN

Shanina Shaik: Bu yıl Victoria's Secret şovu yok!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Ünlü model Shanina Shaik, her yıl gelenekselleşen ve 'yılın şovu' olarak lanse edilen Victoria's Secret iç çamaşırı defilesinin 2019'da gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Shanina Shaik: Bu yıl Victoria's Secret şovu yok!

Victoria’s Secret’ın her yıl gelenekselleşen yeni yıl şovu bu yıl iptal edildi.

2019’da şovun yapılmayacağı haberini veren kişi, Victoria’s Secret’ın ünlü ‘melek’lerinden Shanina Shaik.

28 yaşındaki Avustralyalı model, The Daily Telegraph’a konuşarak, “Ne yazık ki bu yıl Victoria's Secret şovu olmayacak. Bu benim alışkın olduğum bir şey değil, çünkü her yıl bu zamanlarda ben prova yapardım. Ama eminim, ileride yine olacak, bundan kesinlikle eminim” dedi.

SPL5041449_013

Shaik ayrıca, “Marka çalışması yaptıklarından ve şov için yeni yollar oluşturmaya çalıştıklarından eminim, çünkü bu dünyanın en iyi şovu” ifadesini kullandı.

Shanina Shaik, 2014, 2015 ve 2018 yıllarında ünlü defilede yer almıştı.
Bella Hadid, Behati Prinsloo, Gigi Hadid ve Adriana Lima gibi ünlü modellerin de yürüdüğü geçen yılki Victoria’s Secret şovunda Shawn Mendes ve Halsey müzik performansı sergilemişti.

Motor sporcularının vazgeçilmezi: Kazdağları Motor sporcularının vazgeçilmezi: Kazdağları
'Ata kanıyla sulanmış vatanı üç kuruşa satan...''Ata kanıyla sulanmış vatanı üç kuruşa satan...'
Çukur'un Cumali'si aşka geldi! Dudak dudağa...Çukur'un Cumali'si aşka geldi! Dudak dudağa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Victoria's Secret Shanina Shaik

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Alişan söyledi, oğlu Burak oynadı

Alişan söyledi, oğlu Burak oynadı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Boşanma kararı almışlardı... Flaş hamle!

Boşanma kararı almışlardı... Flaş hamle!

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine sert tepki

'Ata kanıyla sulanmış vatanı üç kuruşa satan...'

Çukur'un Cumali'si Necip Memili aşka geldi!

Çukur'un Cumali'si aşka geldi! Dudak dudağa...

Hülya Avşar’dan bikinili hodri meydan

Hülya Avşar’dan bikinili hodri meydan

Kubilay Aka-Miray Daner çiftinden üzen haber! Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Kavgalı rap'çiler Ben Fero ile Norm Ender aynı festivalde

Kavgalı rap'çiler Ben Fero ile Norm Ender aynı festivalde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.