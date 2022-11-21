Shannon Singh daha çok para kazanmak için bu çözümü buldu!

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası isimli programa katıldıktan sonra kısa sürede ünlenen Shannon Singh modellik yaparak ününe ün katıyor. Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri üzerine çeken genç isim, gelirini katlamanın yolunu açıkladı.

Bir sitede erotik fotoğraflarını satarak gelir elde eden 24 yaşındaki çekici model, nefret söyleminde bulunarak kendisini rahatsız edenleri engelleyerek, abonelik ücretlerini geri almalarına izin verdiğini açıklamıştı.

Yeni podcast'i Hushed hakkında konuşan Singh, "Onları engellemeyi bıraktım çünkü o lanet geri ödemeyi almalarını istemedim" dedi.

Bu şekilde gelirinin büyük oranda arttığını da açıklayan Shannon Singh, "İnsanlar bunu yapmayı düşündüklerinde bunu değiştiremezsin" dedi.



