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Sharon Stone, kült film Temel İçgüdü hakkında konuştu

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SİNEMA TV  | 23.10.2019 08:27 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Sharon Stone kült film Temel İçgüdü (Basic Instinct) hakkında konuştu. Stone, klasiğin “tarihin tam da olması gereken anında yapıldığını” söyledi.

1992 yılında Michael Douglas’la başrollerini paylaştığı Temel İçgüdü (Basic Instinct) filmiyle dünya çapında üne kavuşan Sharon Stone, 2019’da yapılıp yapılmayacağından şüphe duyduğunu söyledi.

Çarpıcı seks sahneleriyle meşhur film, Michael Douglas’ın canlandırdığı ve yürüttüğü cinayet soruşturmasının baş şüphelisi (Sharon Stone) tarafından baştan çıkarılan bir dedektifi ele alıyor. Filmin en simgeleşmiş sahnelerinden biri Stone’un bir sorgu esnasında erkeklerle dolu bir odada bacak bacak üstüne attığı an.

Allure dergisine konuşan Stone, “Temel İçgüdü’nün tarihin tam da olması gereken anında yapıldığını düşünüyorum. Çünkü tüm korkularımızı, şüphelerimizi ve gücün kadınların lehine değişim anını yakaladı” dedi. Stone sözlerini şöyle sürdürdü:

Hala etkileyici bir film ama bugün yapılabilir miydi? Yapıldığı zamanki sansasyonu yaratacağına şüpheliyim. Kariyerime başladığımda oturmamıza müsaade edilen iki şekil vardı: Ayak bilekleri üst üste gelecek şekilde ya da bilekler sandalyenin altında bitişecek şekilde.

90’lardan bu yana sektördeki deneyiminin nasıl değiştiğinden bahseden Stone şöyle devam etti:

Vücudumu çok daha fazla seviyorum. Vücuduma minnettarım. Ben gençken herkes bana vücudumda neyin kusurlu olduğunu söylerdi – çok şöyle, çok böyle.

Stone şunları ekledi:

Temel İçgüdü oyuncu kadrosuna girdiğimde her gün bana kilolarca makyaj yapan bir makyöz tuttular ve her gün karavanıma gidip o makyajı çıkarırdım. Ama makyözümü seçme özgürlüğüm yoktu, adım da afişte (filmin adının) üstüne konmazdı.

Stone, bir sonraki projesinde romantik film What About Love’da Andy Garcia ve Iain Glen’le, televizyon dizisi The New Pope’ta ise Jude Law’la birlikte rol alacak. (The Independent Türkçe)


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Anahtar Kelimeler:
Sharon Stone Temel İçgüdü Michael Douglas

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