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Shawn Mendes sevgilisi Camila Cabello'nun ayağını öpünce olay oldu

15.02.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Shawn Mendes sevgilisi Camila Cabello'nun ayağını öpünce olay oldu

Kendisi gibi şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello ile uzun süredir aşk yaşayan Shawn Mendes, Sevgililer Günü'nde ilginç bir paylaşımda bulundu. Yayınladığı fotoğrafta sevgilisinin ayağını öptüğü görülen Mendes, "Çünkü seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, pandemi sürecini sevgilisi Camila Cabello ile birlikte geçiriyor.

Cabello'ya duyduğu aşkı her fırsatta dile getiren Mendes, Sevgililer Günü'nü unutmadı. Cabello ile uzun süredir aşk yaşayan Mendes, Sevgililer Günü'nde ilginç bir paylaşıma imza attı.

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Şarkıcı'nın yayınladığı karede, Camila Cabello'nun ayağını öptüğü görüldü.

Paylaşımıyla kısa sürede yoğun ilgi gören Shawn Mendes, fotoğrafına "Ayağını öperim çünkü seni seviyorum" notunu düştü. Ünlü ikilinin bu paylaşımına "İğrenç" yorumları yağarken bazı kullanıcılar ise bu hareketi çok tatlı buldu.

Öte yandan haftalarda Access Hollywood'a konuşan Shawn Mendes, sevgilisiyle ilgili samimi bir itirafta da bulunarak onu sevdiğini söyleyebilmek için beş yıl beklediğini açıklamıştı.

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