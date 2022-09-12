Shopsuz hali olay olmuştu! Ebru Polat'tan derin göğüs dekolteli poz!

Çilli Bom, Hazmedemeyenlere Soda gibi parçaları seslendiren şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyanın en cesur isimlerinden biri oldu. İddialı pozlarını sık sık paylaşan Polat, sık sık gündeme geliyor.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ!

İddialı pozlarıyla tanınan Ebru Polat, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Derşn göğüs dekolteli poz veren Polat, o pozu sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Polat bu yaz bikinili pozlarıyla olay oldu.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken isim, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

SHOPSUZ RESMİ OLAY OLMUŞTU!

Polat, geçtiğimiz aylarda shopsuz görüntülerini paylaşmıştı.

Doğal haliyle oldukça konuşulmuştu.

Erkek arkadaşının ayaklarını yıkarken verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Polat'ın, fotoğrafa shop yapması dikkat çekmişti.





