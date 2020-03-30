MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sibel Can’dan 'evde kal' çağrısı

Sibel Can’dan 'evde kal' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 20:14 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı takipçilerine sosyal medya hesabı üzerinden evde kal çağrısı yapan ünlü şarkıcı Sibel Can, ”Tüm insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Lütfen sabırla evde kalalım” ifadelerini kullandı.

Sibel Can’dan 'evde kal' çağrısı

Sosyal medya hesabından hayranlarına sabırla evde kalın diyen ünlü sanatçı, “Tüm insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. İçinde bulunduğumuz süreci kendimiz izole ederek ve yapmamız gereken 14 kuralı unutmadan , unutturmadan tedbirli bir şekilde geçirelim. Lütfen kendimizi ailelerimizi, sevdiklerimizi ve büyüklerimizi evde kalarak koruyalım. Sağlık çalışanlarımızın bu dönemde ne kadar fedakarca çalıştığını unutmadan onlara daha fazla yük bindirmemek için tüm tavsiyelere harfiyen uyalım. #hayatevesığar ve #evdekalhatırlatmasını tekrar ederek hayatın size iyi geldiği sizlerin de dünyaya ve güzel ülkemize iyi geldiğiniz günler diliyorum. Lütfen sabırla evde kalalım“ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sibel Can, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Tepki çeken paylaşım! Lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

Tepki çeken paylaşım! Lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adam kanunları dinlemiyor, dışarıya çıkıyor,seni nasıl dinleyecek.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü sanatçılardan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek geldi!

Ünlü sanatçılardan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek geldi!

Survivor'da ödül oyununda kavga çıktı! Parviz diskalifiye edildi! Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

ABD'li sanatçı Della Miles, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı

ABD'li sanatçıdan Biz Bize Yeteriz Türkiyem'e bağış!

Haluk Levent'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 30 bin liralık bağış

Haluk Levent'ten kampanyaya büyük destek!

Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinin bebekleri dünyaya geldi! İşte ilk fotoğraf

Ünlü çift bebeklerine kavuştu! İşte ilk fotoğraf

Şahan Gökbakar'dan yardım kampanyasına destek: Hepimiz aynı gemideyiz

Şahan Gökbakar'dan kampanyaya destek: Hepimiz aynı gemideyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.