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  4. Sibel Can sahneden düştü!

Sibel Can sahneden düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sibel Can, dün akşam Kıbrıs'ta yeni yılı kutlamak üzere sahne aldı. Can, şarkılarını seslendirdiği sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Sibel Can sahneden düştü!

Sevilen şarkıcı Sibel Can, önceki gece Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Yılbaşı gecesi için şık bir kıyafet seçen şarkıcı, sahnede dördüncü parçasını seslendirirken yere düştü.

MEKAN GÜVENLİĞİ YARDIMA KOŞTU

Mekan güvenliği hemen yardıma koşarken bacağı kanayan Sibel Can’a ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı. Sözcü'de yer alan habere göre, bacağına tentürdiyot sürülen sarkıcı, bir yara bandı ile konserine devam etti. Basın mensuplarının görüntü almaması için otel güvenliği ve Can’ın ekibi müdahale etti.

DENİZ SEKİ’NİN DE BAŞINA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz cumartesi akşamı bir otelde sahne alan şarkıcı Deniz Seki, platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu fark edemeyince sert bir şekilde yere düşmüş, sekinin yardımına mekan çalışanları koşmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can yılbaşı

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