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Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt kaza geçirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Şarkıcı Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu

Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt kaza geçirdi

Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt kazaya karıştı. Kaza saat 16.10 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kırmızı ışıkta duran araçlara, arkadan gelen bir minibüs çarptı. Kazada 5 araç birbirine girdi. Araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

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'KIRMIZI IŞIKTA DURMUŞTUK, BİR ANDA ÇARPTILAR'

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt ise kazayı yara almadan atlattı. Aracı hasar gören Sibel Can, "Kırmızı ışıkta durmuştuk. Bir anda çarptılar.

Allah'tan emniyet kemerimiz takılı. Arkadan çok hızlı gelen bir minibüs diğer araçlarla birlikte bize çarptı. Çok korktum" dedi.

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Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can engincan Emir Aksüt

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