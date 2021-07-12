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Sibel Kekilli'den İtalya paylaşımı! Kırmızı rujuyla öpücük yolladı

12.07.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Duvara Karşı' filmiyle büyük çıkış yakalayan ve Game of Thrones dizisinde aldığı rolle bütün dünyaca tanınan bir isim olan Türk asıllı film yıldızı Sibel Kekilli'den İtalya paylaşımı geldi.

Sibel Kekilli'den İtalya paylaşımı! Kırmızı rujuyla öpücük yolladı

Game of Thrones’ta 'Shae' karakterini canlandırmasıyla dünyaca ünlü bir isim haline gelen Sibel Kekilli, geçtiğimiz yıllarda taciz mesajlarından yıldığı için Instagram'dan Türkiye lokasyonunu engellemiş, böylelikle Türkiye'de bulunanların hesabına girişinin önünü kesmişti.

Game Of Thrones’un yazarı Sibel Kekilli’nin mesajına kayıtsız kalamadıGame Of Thrones’un yazarı Sibel Kekilli’nin mesajına kayıtsız kalamadı

En son Game of Thrones dizisinin kitabının yazarı George R.R. Martin’e Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldığını konu alan bir mail göndermesi sonucu gündem olan Kekilli, bu defa Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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İtalya'da seyahatte olan Kekilli, arabasının dikiz aynasından çekilen öpücük yolladığı fotoğrafını 'Son kadeh' notuyla paylaştı.
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Kekilli ardından Avrupa şampiyonu olan İtalya'yı da yaptığı paylaşımla tebrik etti.


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Anahtar Kelimeler:
İtalya Sibel Kekilli Instagram
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