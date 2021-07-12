Sibel Kekilli'den İtalya paylaşımı! Kırmızı rujuyla öpücük yolladı

Game of Thrones’ta 'Shae' karakterini canlandırmasıyla dünyaca ünlü bir isim haline gelen Sibel Kekilli, geçtiğimiz yıllarda taciz mesajlarından yıldığı için Instagram'dan Türkiye lokasyonunu engellemiş, böylelikle Türkiye'de bulunanların hesabına girişinin önünü kesmişti.

En son Game of Thrones dizisinin kitabının yazarı George R.R. Martin’e Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldığını konu alan bir mail göndermesi sonucu gündem olan Kekilli, bu defa Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

İtalya'da seyahatte olan Kekilli, arabasının dikiz aynasından çekilen öpücük yolladığı fotoğrafını 'Son kadeh' notuyla paylaştı.



Kekilli ardından Avrupa şampiyonu olan İtalya'yı da yaptığı paylaşımla tebrik etti.



