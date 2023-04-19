Sibel'le aşkı dillere destandı! Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son haliyle şaşırttı! "Yıllar sana ne yapmış"

Bir dönemin fenomen dizisi Arka Sıradakiler'in İbo'su yıllar sonra ortaya çıktı. Görenler şimdilerde eski liseli halinden eser kalmayan Çöloğlu’nu tanımakta zorlanıyor.

Arka Sıradakiler, yayınlandığı döneme damgasını vurarak reyting rekorları kırmıştı. Dizide, lise hayatları anlatılan arkadaş grubunun içerisinde yer alan İbo karakteri ise o dönem genç kızların sevgilisi haline gelmişti.

Ünlü oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. Bir hayli değişmiş olan Çöloğlu'nu görenler tanımakta zorlandı.

14 Eylül 1986 yılında İstanbul'da doğan Çöloğlu, Beykent Üniversitesi mezunudur. Oyuncu üniversite eğitimin yanında bir de BASAD'ta oyunculuk eğitimleri aldı.

Arka Sıradakiler'den sonra sadece 2012'de TRT 1'de yayınlanan Böyle Bitmesin dizisinde rol alan Fırat Çöloğlu, bu diziden sonra farklı bir projeyle televizyon ekranlarında yer almadı.

TELEVİZYONDAN ÇEKİLDİ

Uzun süredir televizyon ekranlarında yer almayan Çöloğlu'nun tiyatro sahnesinde olduğu ortaya çıktı. Oyuncu en son Hakan Bilgin ile aynı sahneyi paylaşmış.

Sosyal medyayı da çok aktif kullanmayan oyuncunun paylaşımlarına dizinin takipçilerinden birçok yorum geliyor. Kullanıcılar, "Abi sana nolmuş", "İbo yıllar sana ne yapmış", "Yaşlanmamış yaş almış resmen", "Hala çok yakışıklısın" gibi yorumlarda bulunuyorlar.

