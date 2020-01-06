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  4. Sibel Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş yemekhane kararı!

Sibel Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş yemekhane kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 01:47 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Ünli iş bulamadığı için intihar etmişti. Ünli'nin sosyal medyadaki "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ifadeleri gündemi sarsmıştı. İstanbul Üniversitesi de olay sonrası bir açıklama yaparak yemekhanelerinde yapılan düzenlemeyi iptal ettiğini, öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam edeceğini açıkladı.

Sibel Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş yemekhane kararı!

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz cuma günü kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni Samatya Sahili'nde denizden çıkarılmıştı. 20 yaşındaki genç kızın İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Olayın ardından ise Ünli'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya çıkmış ve Ünli'nin uzun süredir iş bulamadığı için depresyona girdiği ileri sürülmüştü. Kahreden olayın ardından da genç kızın sosyal medya hesabından paylaştığı bazı paylaşımlar da gündem oldu.

"BİR LİRAYA KARNIMI DOYURABİLİR MİYİM?"

Sibel Ünli'nin bu paylaşımlarından birinde "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ve "Gidecek bir yerim yok, yaşamaya değer bir hayatım da" ifadeleri dikkat çekmişti.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YEMEK HAKKINI TEK ÖĞÜNE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Olayın ardından İstanbul Üniversitesi tarafından yemekhanelerinde yapılan düzenlemenin iptal edildiği duyuruldu. İstanbul Üniversitesi yönetimi tarafından öğrencilerin indirimli yemek haklarını tek öğünle sınırlandırılmıştı.

OLAY SONRASI ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Üniversite'nin sitesinde yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi'nin uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden biri olduğu hatırlatıldı.

"HİÇ ARZU ETMEDİĞİMİZ HALDE DÜZENLEME İHTİYACI OLUŞTU"

Öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duyulduğu vurgulanan açıklamada, ''2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir.'' ifadesine yer verildi.

"ÖNCEDEN OLDUĞU GİBİ AYNEN DEVAM EDİLECEK"

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün, öğrencilerin taleplerini dinleyerek, dilekçelerini değerlendirdiği belirtilen açıklamada, yemekhane ile ilgili alınan kararın iptal edildiği ve öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesine karar verdiği vurgulandı.

"ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN ÖĞRENCİLERİMİZDİR"

Rektörlüğün, öğrencilerin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirdiğine işaret edilen açıklamada, ''Diğer hizmet alanlarından kısarak, yemek hizmetinin aynı şekilde devamı sağlanmıştır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir. Onların güven içerisinde, sağlıklı ve huzurlu şekilde eğitimlerine devam etmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.'' ifadesi kullanıldı.

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