Sibel Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş yemekhane kararı!

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz cuma günü kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni Samatya Sahili'nde denizden çıkarılmıştı. 20 yaşındaki genç kızın İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Olayın ardından ise Ünli'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya çıkmış ve Ünli'nin uzun süredir iş bulamadığı için depresyona girdiği ileri sürülmüştü. Kahreden olayın ardından da genç kızın sosyal medya hesabından paylaştığı bazı paylaşımlar da gündem oldu.

"BİR LİRAYA KARNIMI DOYURABİLİR MİYİM?"

Sibel Ünli'nin bu paylaşımlarından birinde "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ve "Gidecek bir yerim yok, yaşamaya değer bir hayatım da" ifadeleri dikkat çekmişti.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YEMEK HAKKINI TEK ÖĞÜNE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Olayın ardından İstanbul Üniversitesi tarafından yemekhanelerinde yapılan düzenlemenin iptal edildiği duyuruldu. İstanbul Üniversitesi yönetimi tarafından öğrencilerin indirimli yemek haklarını tek öğünle sınırlandırılmıştı.