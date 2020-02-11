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Siber zorbalığa maruz kalan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 22:33 | Son Güncelleme

Sevgilisi Can Koçkan ile özel fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu, reklam yüzü olduğu bir cilt bakım markasının lansmanında ortaya çıktı. Yaşadığı siber zorbalığın ardından ilk kez basının karşısına geçen oyuncu, duygularını dile getirdi.

Siber zorbalığa maruz kalan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu!

Siber zorbalığa maruz kalan ve özel fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu, marka yüzü olduğu firmanın lansmanına katıldı. Güzel oyuncu, yaşadığı zor süreçle ilgili sessizliğini bozdu ve "Tanımadığım onlarca kadından destek aldım" ifadelerini kullandı.

"ARTIK HAYATA FARKLI BAKIYORUM"

Bekiroğlu, gazetecilerden gelen "Şu an senin neler hissettiğini merak ediyoruz" sorusu üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü çok destek aldım. Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyiliğe yeniden inanmamı sağladı."

"SOSYAL MEDYADA TANIMADAN ELEŞTİRİYORLAR"

"Sosyal medyada insanlar sizleri tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar, yargılıyorlar ama bu insanların dışında bir de bunun bir suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar verebileceğini bilen insanlar da var. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten herkesin bir noktada iyi kalpliliğe ve nezakete ihtiyacı olabilir. Bundan sonra bunun kimsenin başına gelmemesi için ne yapabiliriz, birbirimize nasıl destek oluruz, nasıl beraber oluruz bunları konuşmamız lazım. Ben burada başkalarının başına gelmesin diye umut olarak duruyorum." (Snob Magazin)


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Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu, can koçkan,

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