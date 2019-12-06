"Sibirya'dan Sevgilerle" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen "Sibirya'dan Sevgilerle" isimli fotoğraf sergisi, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Fuayesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2019 Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı kapsamında gerçekleşen serginin açılışına, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ve Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı ile sanatseverler katıldı.

Muratlı, kültür ve sanatın, kadim medeniyetler ile çağdaş uygarlıkların her daim birleştiricisi olduğunu belirterek, Türkiye ile Rusya'nın köklü ilişkilerine katkı sunan serginin, bu birlikteliğin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Serginin Sibirya'nın doğal, mistik güzelliğini keşfetmek, bölgede yaşayan, aynı dil ailesinden halkları tanımak, yaşamları hakkında bilgi edinmek için bir fırsat olduğunun altını çizen Hülya Muratlı, birlikte daha fazla kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

- "Bu sergi iki ülke ve folkloru için kaynaştırıcı etkiye yol açacak"