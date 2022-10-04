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Sıcak ekmekle beraber tadına doyum olmaz! Kahvaltılarının aranan lezzeti muhammara tarifi

04.10.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı en önemli olan öğünümüz olarak görülüyor. Kahvaltı sevenler bu öğünde yediklerinizi çeşitlendirmeyi seviyor. Birçok insan kahvaltıya ne yapılır? gibi düşünceler içerisine giriyor. Aslında yapmanız gerekenler oldukça basit. Sıcak ekmeğin üzerine oldukça yakışan muhammara (acuka) tarifini deneyebilirsiniz. Muhammara nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Sıcak ekmekle beraber tadına doyum olmaz! Kahvaltılarının aranan lezzeti muhammara tarifi
Tarif Puanı
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Kaç kavanoz 2
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 0dk
Kalori/Porsiyon 355kal

Muhammara ezmesine acuka da deniliyor. Çocukluğumuzda yediğimiz salçalı ekmeklerin çok daha gelişmişi ve lezzetlisi olan bu tarif kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Yapımı oldukça basit olan muhammarayı kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı domates salçası
  • 1 su bardağı biber salçası
  • 1 su bardağı sızma zeytinyağı
  • 2 su bardağı ekmek kırıntısı
  • 1 su bardağı ceviz içi
  • 6 diş sarımsak
  • 2 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 2 çay kaşığı pul biber

TARİF

  • Mutfak robotuna; salçaları, ekmek kırıntısını, zeytinyağını, cevizi, soyulmuş sarımsakları ve baharatları da ekledikten sonra, robotu çalıştırın.
  • Tüm malzemeleri püre haline gelene dek çekin.
  • Bir servis tabağına alın ve üstüne nar ekşisi gezdirip, cevizle süsledikten sonra servis edin. Kalan muhammarayı bir kavanoza kaldırıp, buzdolabında saklayabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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