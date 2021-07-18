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Sıcak hava İstanbul'u kavurdu, hissedilen sıcaklık 42 dereceyi buldu!

18.07.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sıcak hava bunaltıcı boyuta ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre kentte hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi. Sıcaklığa nem de eklenince hissedilen sıcaklık 42 derece oldu. Sıcaktan bunalan vatandaşlar oto yıkamacıda su tutularak serinletildi. İş yeri sahibi, "İşimiz araba yıkamak ama şimdi insan da yıkıyoruz. En azından serinletiyoruz" diye konuştu.

Sıcak hava İstanbul'u kavurdu, hissedilen sıcaklık 42 dereceyi buldu!

İstanbul'da evlerinde sıcaktan duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı. Kartal sahilindeki ağaçların altında oturanlar aileleriyle beraber gölgede serinlemeye çalıştı.

''EVDE OTURAMAZ HALE GELDİK''

Parktaki bir kişi, "Evde oturamaz hale geldik. Çoluk çocuk kaçtık çimenlikte ağaçların altında serinlemek için. Böyle bir çare bulduk." dedi. Maltepe'de bulunan bir oto yıkamacıda da ilginç görüntüler yaşandı. Sıcaktan bunalan bir vatandaş, kendine oto yıkamacıda tazyikli su tutturarak serinlemeye çalıştı.

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İşyeri sahibi Atınç Kansu, "İşimiz araba yıkamak ama şimdi insan da yıkıyoruz. En azından serinletiyoruz" diye konuştu. Bu arada sokak hayvanları ve kuşlar da sıcaktan etkilendi. Bir karga ile kedinin gölgeye sığındığı görüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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