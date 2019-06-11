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Sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardaktan su içirdi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 11.06.2019 10:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir kişi, sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardakta su içirip, serinlemesi için onu ıslattı. O anları da cep telefonuna saniye saniye kaydeden vatandaş herkesin takdirini topladı.

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bir kişi, iş yerinin bahçesinde hareketsiz halde bir kaplumbağa gördü. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu ilçede güneşin altında kalan kaplumbağanın susadığını düşünen hayvansever, eline aldığı çay bardağını su doldurarak hayvanın yanına gitti. Yanına yaklaşan kişiyi gören kaplumbağa önce kabuğuna çekildi, ardından suyu görünce tekrar çıkıp kendisine uzatılan sudan kana kana içti.

Hayvansever, sıcaktan hareketsiz duran kaplumbağaya su içirdikten sonra serinlemesi için de ıslattı. İş yeri sahibi ayrıca, dükkanının önüne gelen yüzlerce kelebeğin de susamış olabileceğini düşünerek çukurlara su doldurdu. Kelebekler sudan içerken, hayvansever vatandaşların takdirini kazandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaplumbağa Su

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