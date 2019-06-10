Şiddetli baş ağrısı çekiyordu nedeni ise herkesi şaşkına çevirdi!

Bugün sizlere çektiği şiddetli baş ağrısı sonrası yaşadığı inanılmaz olay ile tüm doktorları şaşkına çeviren 31 yaşındaki Yadira Rostro’nun akılalmaz hikayesinden bahsedeceğiz. Hazırsanız vakit kaybetmeden bu sıra dışı olaya hep beraber bakalım. Bugünkü ilginç olayda adı geçen 31 yaşındaki Yadira Rostro Texas'da yaşayan bir çocuk annesi bir kadın. Sıradan bir hayat süren Rostro bilinmeyen bir sebeple baş ağrıları çekmeye başlamış.

İlk başta bu baş ağrılarının migrenden kaynaklandığını düşünen Amerikalı kadın, baş ağrılarının artması ve görüşündeki bozukluk nedeni ile ciddi bir hastalıktan şüphelenerek doktora başvurmaya karar vermiş. Migrene çözüm bulmak için gittiği hastanede doktorlar ilk olarak beyin tümörü şüphesi ile Yadira Rostro'ya çeşitli taramalar yapmışlar. Doktorlar yaptıkları bu taramalarda, omurilik sıvısının beyine akmasını engelleyen bir şey olduğunu keşfetseler de incelemelerde bu engelin tam olarak ne olduğunu bilemiyorlardı.

Üst üste aldığı kötü haberlerle Amerikalı kadının kötü bir hastalığa yakalanacağı konusunda endişeleri arttı. Omurilikteki bu engeli keşfetmek için MR çekmeye karar veren doktorlar gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadılar.

Daha önce böyle bir olay ile karşılaşmadıklarını belirten doktorlar Yadira adlı kadının kafasının içerisinde tam olarak 8 tane kurt lavrası buldular.

Bu konuda deneyimsiz olan doktorlar kadının tedavisi için bulaşıcı hastalık uzmanlarına danışmışlar ve en yetenekli cerrahlar ile birlikte ameliyata hazırlanmışlar. Çok riskli ve nadir yapılan bu ameliyat için doktorlar en uygun ortamı hazırlamışlar. Ameliyatın ilk aşaması için genç annenin kafatasının bir kısmı çıkartılmak zorunda kalınmış.

Çünkü doktorlar kadının beyninde bulunan lavra yumurtalarına ulaşmakta zorluk yaşıyorlarmış. Teknolojik mikroskoplar yardımı ile bulunan yumurtalar uzun bir çalışmanın sonucunda bulunmuş ve çıkartılmış. Doktorlar bu lavraları çıkardıklarında lavraların içerisinde akılalmaz bir şekilde küçük kurtçuklarla karşılaşmışlar. Nadir görülen bu ameliyatın diğer vakalara örnek teşkil etmesi için doktorlar bu ameliyatı kameraya kayetmişler ve ameliyat sonrası bu görüntüleri genç kadına izletmek istemişler. Fakat genç kadın bu görüntüleri görmek istemediğini belirtmiş. Ameliyattan sonra Yadira, baş ağrısı olmadan yaşacağı için çok mutlu olduğunu belirtirken omurilik sıvısı da beynine geri dönen kadın için doktorlar, Yadira'nın geç kalması durumunda ölüm riski ile karşı karşıya kalabileceğini tekrar belirtmişler.