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Sidney’in fenomen ölüm noktası! Turistler, çökebilecek ölümcül çıkıntıda sosyal medya için hayatları riske atıyor

19.04.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın popüler lokasyonlarından biri olan Sidney'deki Wedding Cake Rock bölgesi turistlerin tüm uyarılara rağmen fotoğraf çektirmek için ziyaret ettikleri bir yer olmaya devam ediyor. Her yıl binlerce kişinin ziyaret edip fotoğraf çektirdiği bölge için yetkililer uyarılarını arttırdı.

Sidney’in fenomen ölüm noktası! Turistler, çökebilecek ölümcül çıkıntıda sosyal medya için hayatları riske atıyor

Avustralya, Sidney'in güneyindeki Wedding Cake Rock, ziyaretçileri uzak tutmak için 1,6 metre yüksekliğinde bir çitle çevrili. Ancak bu çiftler mucizevi manzarası karşısında fotoğraf çektirmek isteyenleri durduramıyor. Binlerce yabancı turist uçurumun kenarındaki çıkıntının üzerinde poz veriyor.

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PARA CEZASINI ÇARPTIRILIYORLAR

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Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Servisi (NPWS), çıkıntının uçurumun kenarında tehlikeli bir şekilde dengelendiği ve ciddi şekilde alttan kesildiği konusunda ziyaretçileri uyardı. 2015 tarihli bir raporda çıkıntının herhangi bir anda ya da durumda çökebileceği belirtildi. Bu nedenle çiftleri aşarak yasaklı bölgeye geçenler yaklaşık 1800 dolar (yaklaşık 26 bin TL) idari para cezasına çarptırılıyor.

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Avustralya
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