YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Aronya meyvesini üretmek için şehir değiştirdi: Kilosu 300 lira! 2009 fidanla şifa dağıtacak: Hedefi, şifalı meyveyi hastalara ücretsiz ulaştırmak...

Antalya’dan Burdur’un Tefenni ilçesine yerleşen 51 yaşındaki Güllü Güller, yıllardır kalp rahatsızlığına iyi gelen aronya meyvesinden gördüğü faydanın ardından üretici olmaya karar verdi. Üç yıl boyunca dışarıdan satın aldığı aronya meyvesini yetiştirmek isteyen Güller, uygun iklimin Burdur’da olduğunu öğrenince memleketine döndü.

Aronya meyvesini üretmek için şehir değiştirdi: Kilosu 300 lira! 2009 fidanla şifa dağıtacak: Hedefi, şifalı meyveyi hastalara ücretsiz ulaştırmak...

Uzun yıllardır Antalya'da yaşayan Güllü Güller (51), aronya meyvesi sayesinde kalp rahatsızlığı düzene girdi. 3 yıldır tükettiği meyveyi araştırarak dikimin yapmak isteyen Güller, Antalya'da yetişmeyeceğini öğrenince memleketi Burdur'un Tefenni ilçesine geldi.

Aronya meyvesini üretmek için şehir değiştirdi: Kilosu 300 lira! 2009 fidanla şifa dağıtacak: Hedefi, şifalı meyveyi hastalara ücretsiz ulaştırmak... 1

KİLOSUNU 300 LİRA CİVARINDA SATMAYI PLANLIYOR

Burada ilk önce 10 fidan ile başlayan Güller 8 yılda bahçesini büyüterek şimdilerde bin 200 fidanla aronya yetiştiriciliğine devam ediyor. Güller, kendisi gibi hastalıkları olan vatandaşlara aronya meyvesini ulaştırmak istiyor. Kendisine tanıdıkları vesilesiyle ulaşan hasta vatandaşlara aronya meyvesini ücretsiz bir şekilde vermeyi hedefleyen Güller, diğer kalan meyveleri ise kilosu 300 lira civarında satmayı planlıyor.

Aronya meyvesini üretmek için şehir değiştirdi: Kilosu 300 lira! 2009 fidanla şifa dağıtacak: Hedefi, şifalı meyveyi hastalara ücretsiz ulaştırmak... 2

Aronya meyvesini üretmek için şehir değiştirdi: Kilosu 300 lira! 2009 fidanla şifa dağıtacak: Hedefi, şifalı meyveyi hastalara ücretsiz ulaştırmak... 3

"ARONYA BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZ ÖĞRENSİN TANISIN İSTEDİM"

Güllü Güller aronya meyvesiyle ilgili televizyonda gördüğünü belirterek, "Bir programda bir kadının aronyayı tanıttığını izledim. Sonra da Ankara'da ilk yetiştiren kişileri aradım, onlardan da öğrendim. Sonrada fide arayışına geçtim. Sonra da öğrendim ki Antalya'da bu meyve olmuyor. Serin iklim ve soğuk hava isteyen bir bitki. Çok faydasının olduğunu ve hiçbir Müslüman ülkesinin bu meyveyi bilmediğini öğrenince de yetiştirmeye karar verdim. Kalbe çok iyi geldiğini öğrenince de arayış içine girdim. 3 yıl boyunca dışarıdan alarak yemeye başladım. Günlük 1 avuç tüketerek faydasını görünce de dikmeye karar verdim. Arazimiz de vardı. Böylece bir serüven oluştu. Benim şifa bulduğum bu meyveyi istedim ki bütün vatandaşlarımız öğrensin tanısın istedim" dedi.

Aronya meyvesini üretmek için şehir değiştirdi: Kilosu 300 lira! 2009 fidanla şifa dağıtacak: Hedefi, şifalı meyveyi hastalara ücretsiz ulaştırmak... 4

Aronya meyvesini üretmek için şehir değiştirdi: Kilosu 300 lira! 2009 fidanla şifa dağıtacak: Hedefi, şifalı meyveyi hastalara ücretsiz ulaştırmak... 5

"ARAZİMİZE SERA YAPMAKTANSA ARONYA DİKELİM DEDİK"

Kalbinde ritim bozukluğu olduğunu ifade eden Güller, "Benim kalbimde ritimde bir sıkıntım vardı. Daha sonrasında da nefesimde bir sıkıntı oluşmuştu. Aronyanın şifasına inanarak 3 yıl aldım ve yedim. Sonrasında arazimize sera yapmaktansa aronya dikelim ve bütün halk faydalansın istedik. Şimdilerde bin 200 adet fidanımız var. Hasadını da eylül başında yapıyoruz. Ama iklime göre değişiklik gösterebiliyor. Bu yıl biraz daha sıcak ve yağmursuz geçti. Daha erkene aldı bazı üreticiler ama biz yine de eylül ayını bekledik. Olgunlaşma sürecini bekleyerek şimdilerde hasada yeni başladık" ifadelerini kullandı.

Aronya meyvesini üretmek için şehir değiştirdi: Kilosu 300 lira! 2009 fidanla şifa dağıtacak: Hedefi, şifalı meyveyi hastalara ücretsiz ulaştırmak... 6

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aronya ve böğürtlen hasadı bereketi...Aronya ve böğürtlen hasadı bereketi...
Hamsi bereketi yüzleri güldürdü...Hamsi bereketi yüzleri güldürdü...

Anahtar Kelimeler:
Burdur Aronya meyvesi aronya aronya faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.