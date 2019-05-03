Sıfır Bir'in Cio'su artık Çukur'da! Cihangir Ceylan Çukur'da hangi rolde oynuyor?

Sezon finaline son dört bölüm kala nefeslerin tutulduğu 'Çukur'a yeni bir isim geliyor. Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da" adlı yapımda canlandırdığı Cio karakteriyle ciddi bir kitleye ulaşan Cihangir Ceyhan, fenomen dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Hem oyuncunun hem de 'Çukur' hayranlarının uzun zamandır dizinin dünyasında görmek istedikleri Ceyhan, geçtiğimiz günlerde ilk sahnesini çekti. Genç oyuncu, 'Çukur'un yayınlanan son bölümünde "Azer Kurtuluş pek yakında" duvar yazısıyla sinyallerini verdiği Azer karakterine hayat veriyor.

Ceyhan'ın, başta Yamaç (Aras Bulut İynemli), Vartolu Salih (Erkan Kolçak Köstendil) ve Cumali (Necip Memili) olmak üzere Koçovalı erkekleriyle olan sahneleri şimdiden büyük merakla bekleniyor.

Cihangir Ceyhan'ın ilk kez izleyici ile buluşacağı 'Çukur'un yeni bölümü 6 Mayıs Pazartesi saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek.

