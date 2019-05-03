MAGAZİN

Sıfır Bir'in Cio'su artık Çukur'da! Cihangir Ceylan Çukur'da hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 03.05.2019 23:10 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı 'Çukur'un yeni bölümünden itibaren izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Ciddi bir hayran kitlesine sahip genç oyuncu Cihangir Ceyhan, fenomen dizinin kadrosuna katıldı. Peki Sıfır Bir'in Cio'su Cihangir Ceylan, Çukur dizisinde hangi rolde oynayacak?

Sıfır Bir'in Cio'su artık Çukur'da! Cihangir Ceylan Çukur'da hangi rolde oynuyor?

Sezon finaline son dört bölüm kala nefeslerin tutulduğu 'Çukur'a yeni bir isim geliyor. Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da" adlı yapımda canlandırdığı Cio karakteriyle ciddi bir kitleye ulaşan Cihangir Ceyhan, fenomen dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Cihangir Ceyhan_Çukur (2)

Hem oyuncunun hem de 'Çukur' hayranlarının uzun zamandır dizinin dünyasında görmek istedikleri Ceyhan, geçtiğimiz günlerde ilk sahnesini çekti. Genç oyuncu, 'Çukur'un yayınlanan son bölümünde "Azer Kurtuluş pek yakında" duvar yazısıyla sinyallerini verdiği Azer karakterine hayat veriyor.

Çukur (2)

Ceyhan'ın, başta Yamaç (Aras Bulut İynemli), Vartolu Salih (Erkan Kolçak Köstendil) ve Cumali (Necip Memili) olmak üzere Koçovalı erkekleriyle olan sahneleri şimdiden büyük merakla bekleniyor.

Çukur (1)

Cihangir Ceyhan'ın ilk kez izleyici ile buluşacağı 'Çukur'un yeni bölümü 6 Mayıs Pazartesi saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek.

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptıKocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Yeni romantik komedi dizisinde buluştular!Yeni romantik komedi dizisinde buluştular!
Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecekNesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cihangir ceylan cihangir ceylan çukur Sıfır Bir Çukur

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, Her Yerde Sen dizisinde buluştu! İşte Her Yerde Sen'in konusu ve oyuncuları

Yeni romantik komedi dizisinde buluştular!

Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisinde hangi rolde oynayacak? Dengeleri değiştirecek karakter

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Kardeş Çocukları dizisine flaş transfer!

Kardeş Çocukları dizisine flaş transfer!

Kurtlar Vadisi oyuncusu Behzat Ç. kadrosunda!

Kurtlar Vadisi oyuncusu Behzat Ç. kadrosunda!

Hercai'de Miran, Reyyan'ın babası Hazar Şadoğlu'nu vuracak mı? Hercai 8. yeni bölüm fragmanı izle!

Hercai'de Miran kimi vuracak?

Leke dizisinde Mehmet'ten Yasemin'e büyük tuzak! Leke 4. yeni bölüm fragmanı izle!

Leke dizisinde Yasemin'e büyük tuzak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.