Dünya Çin’in koronavirüs karantinasını konuşmaya devam ediyor! Apartmanının kapısı kaynakla kapatılan kadın 12 kattan atladı

Hohhot'un Xincheng semtindeki apartman, iki pozitif koronavirüs vakası bildirildikten sonra karantina altına alındı.Çin'in radikal koronavirüs karantinasının bir parçası olarak evine kapatılan bir kadın, 12. kattaki bir pencereden atlayarak hayatını kaybetti. Yerel raporlarda adı Wang olarak açıklanan 55 yaşındaki kadının akıl sağlığı sorunları yaşadığı bildirildi. Apartmanın metal kapısının kaynakla tamamen kapatılması üzerine kadın dışarı çıkmak istedi. Büyük bir panik yaşayan Wang dışarı çıkamayınca 12. kattaki penceresinden atladı.

KIZI YALVARDI

Çin’deki en etkili sosyal medya uygulamalarından olan Weibo’ da Wang'ın 29 yaşındaki kızının bina müdüründen acil yardım hattını aramasını istediğinde kendisine yardımcı olmadığını belirtildi.

Kadının kızının kapıya vurduğu ve toplum çalışanlarına annesinin kapısını açıp ona yardım etmesi için yalvardığı bir ses kaydı Çin sosyal medyasında viral oldu. 29 yaşındaki kızın “Kapıyı açın!Size yalvarıyorum” sesi sosyal medyada gündem yarattı. Kızının tüm çabasına rağmen anne bir anda kendisini evinin penceresinden boşluğa bıraktı.