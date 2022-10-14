Payda eş anlamlısı nedir? Paydanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Payda kelimesi Farsça "pay" kelimesinden türediği düşünülse de payda kelimesinin kökeni belli değildir. "Pay" kelimesine eklenen "+dA" ekiyle Türkçeleştirilmiş bir kelimedir. Payda kelimesinin bir tane anlamı bulunur. Türk Dil Kurumuna göre basit veya bileşik kesirlerde birimin kaç eşit parçaya ayrılmış olduğunu belirten sayılar payda olarak ifade edilir.

Payda kelimesi matematik alanında kesirli sayıları ifade ederken kullanılmaktadır. Matematikte kesirler bir bölme çizgisi yardımıyla birbirlerinden ayrılır. Bu bölmenin alt kısmına payda denir. Matematik terimlerinden biri olan “pay” sözcüğü ile birlikle kullanımı yaygındır. Payda sözcüğü isim hâliyle cümle içerisinde geçmektedir. Ayrıca bu sözcük ile türetilen "ortak payda" gibi birleşik sözcük mevcuttur.

Payda kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede birçok sözcüğün eş anlamlı kelimesi kullanılmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine geçebilmektedir. Payda kelimesinin eş anlamı mevcuttur. Bu anlamdaş sözcük cümle içerisinde payda yerine kullanıldığında o cümlenin anlamında herhangi bir bozukluk yaşanmaz. Payda kelimesinin eş anlamı olan sözcük de payda ile aynı anlamı taşımaktadır. Payda eş anlamlısı olan sözcük "mahreç"tir. biri mahreç sözcüğüdür.

Arapça kökenli olan mahreç kelimesi eskimiş bir matematik terimidir. Dilimizde kullanımı mevcut değildir. Mahreç sözcüğü aynı zamanda çıkış noktası, ortaya çıkmak manalarına da gelmektedir. Bu nedenle cümle içerisinde mahreç kelimesini kullanırken cümlenin anlamına bakmak gerekir. Bu kelime dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biri değildir. Özellikle Osmanlı Döneminde çok sık kullanılmış kelimelerden biridir.

Paydanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Paydanın eş anlamlısı olarak kullanılan bir kelime vardır. Payda kelimesinin eş anlamlıları ile kurulan bazı örnek cümleler aşağıda yer almaktadır.

Dünkü derste mahreç konusunu işledik.



