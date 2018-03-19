MAGAZİN

Sihirli Annem'in Çilek'i ekranlara geri dönüyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2018 16:26 | Son Güncelleme

Sihirli Annem'in küçük yıldızlarından Zeynep Özkaya büyüdü. Özkaya şu aralar yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor

Sihirli Annem'in Çilek'i ekranlara geri dönüyor!

Bir dönemin popüler dizisi 'Sihirli Annem’in Çilek'i Zeynep Özkaya, yeni sinema projesi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İTÜ’de Çevre Mühendisliği bölümünde okuyan Zeynep Özkaya, oyunculuk kariyerine de devam ediyor.

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Çekimleri yakın zamanda başlayacak bir sinema projesiyle el sıkışan başarılı oyuncu seyirci karşısına alışılmadık bir rol ile çıkacak.

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Bol aksiyonlu bir proje ile ekranlara dönen Zeynep Özkaya, “Uzun zamandır ekranlardan ayrı kaldım. Lisede devam zorunluluğu vardı ve setlere gidebilmem zor oluyordu. Artık üniversitede olduğuma göre tekrar ekranlara dönebilirim. Yeni sinema filmi için çekimlere başlıyoruz. İzleyiciler beni alışmadıkları bir rolde görecek” dedi.

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