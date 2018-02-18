Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları büyüdü

Bir zamanların çocuk oyuncuları büyüdü, değişti. 2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları şimdilerde nasıl görünüyor!
Geçtiğimiz gün buluşan genç oyuncular bir fotoğraf paylaştı ve 'zaman hızla akıp gidiyor' dedirtti.
Sihirli Annem'in çocuk oyuncularının hatıra fotoğrafına sosyal medyada beğeni yağdı.
(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)
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