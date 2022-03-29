Sihirli Annem'in küçük Toprak'ı Jennifer Boyner'i bir de Instagram'da görün! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Unutulmaz dizi Sihirli Annem'in oyuncularına büyük ilgi gösteriliyor. Sihirli Annem'de Defne'nin kızı 'Toprak' rolüne hayat veren Jennifer Boyner, Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Boyneri cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

JENNİFER BOYNER'İN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Sihirli Annem dizisinde Toprak rolünü canlandırırken henüz 6 yaşındaydı. Şimdi 23 yaşında bir genç kız olan Toprak, Instagram pozlarıyla göz kamaştırıyor.

Instagram hesabından ürün tanıtımı yaptığı videosunda dekoltesi dikkat çekti.

Cesur pozlarına sosyal medya hesabında sık sık yer veren Jennifer Boyner, makyajı ve pozlarıyla beğeni topluyor.



Oyunculuğun ardından sosyal medya fenomenliğine soyunan Boyner'in Instagram'da 171 bin takipçisi bulunuyor.



Jennifer Boyner'in son halini görenler gözlerine inanamıyor.





