MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sihirli Annem'in küçük Toprak'ı Jennifer Boyner'i bir de Instagram'da görün! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Sihirli Annem'in küçük Toprak'ı Jennifer Boyner'i bir de Instagram'da görün! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

29.03.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran Sihirli Annem dizisi, final bölümünün ardından yıllar geçmesine rağmen halen televizyon ekranlarında yer alıyor. Sihirli Annem dizisinin küçük Toprak'ı büyüdü! Instagram pozları dikkat çekiyor...

Sihirli Annem'in küçük Toprak'ı Jennifer Boyner'i bir de Instagram'da görün! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Unutulmaz dizi Sihirli Annem'in oyuncularına büyük ilgi gösteriliyor. Sihirli Annem'de Defne'nin kızı 'Toprak' rolüne hayat veren Jennifer Boyner, Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Boyneri cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

JENNİFER BOYNER'İN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Sihirli Annem dizisinde Toprak rolünü canlandırırken henüz 6 yaşındaydı. Şimdi 23 yaşında bir genç kız olan Toprak, Instagram pozlarıyla göz kamaştırıyor.

Sihirli Annem'in küçük Toprak'ı Jennifer Boyner'i bir de Instagram'da görün! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Instagram hesabından ürün tanıtımı yaptığı videosunda dekoltesi dikkat çekti.

Sihirli Annem'in küçük Toprak'ı Jennifer Boyner'i bir de Instagram'da görün! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Cesur pozlarına sosyal medya hesabında sık sık yer veren Jennifer Boyner, makyajı ve pozlarıyla beğeni topluyor.
Sihirli Annem'in küçük Toprak'ı Jennifer Boyner'i bir de Instagram'da görün! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Oyunculuğun ardından sosyal medya fenomenliğine soyunan Boyner'in Instagram'da 171 bin takipçisi bulunuyor.
Sihirli Annem'in küçük Toprak'ı Jennifer Boyner'i bir de Instagram'da görün! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Jennifer Boyner'in son halini görenler gözlerine inanamıyor.

Sihirli Annem'in küçük Toprak'ı Jennifer Boyner'i bir de Instagram'da görün! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Sihirli Annem'in küçük Toprak'ı Jennifer Boyner'i bir de Instagram'da görün! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Sihirli Annem'in küçük Toprak'ı Jennifer Boyner'i bir de Instagram'da görün! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Sihirli Annem'in küçük Toprak'ı Jennifer Boyner'i bir de Instagram'da görün! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz'a bıçaklı saldırıYemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı
İzleyiciyle arasındaki diyalog damga vurdu! "Rahmetli oldu" deyince herkes kala kaldıİzleyiciyle arasındaki diyalog damga vurdu! "Rahmetli oldu" deyince herkes kala kaldı
Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokatTörende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı

16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.