Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı tam 41 kilo verdi, görenler estetikten tanıyamadı

Bir dönem 7’den 70’e herkesin sevgilisi haline gelen Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncuları şimdi büyüyüp, çoluk çocuğa karıştı. Bir isim var ki değişimiyle epey konuşuluyor. Bu oyuncu dizinin Tuğçe’sini canlandıran Damla Ersubaşı. Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri olan Ersubaşı’nın son halini görenler Sihirli Annem dizisinde oynayan Tuğçe olduğuna inanmakta güçlük çekti. İşte Damla Ersubaşı’nın son hali…

SİHİRLİ ANNEM’İN TUĞÇE’Sİ DAMLA ERSUBAŞI’NIN SON HALİ

Sihirli Annem dizisinde Cem’in büyük aşkı Tuğçe’yi canlandıran Damla Ersubaşı’nın o zamandan çok güzel olacağı belliydi. Özellikle hamilelikten sonra aldığı kilolarla epey konuşulan Ersubaşı daha sonra tüp mide ameliyatı geçirerek zayıfladı. 6,5 ayda tam 41 kilo verdi. Bu ameliyatın yanı sıra bir dizi estetik de yaptıran oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

DAMLA ERSUBAŞI YAPTIRDIĞI ESTETİKLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Daha önce estetik iddialarını reddeden Damla Ersubaşı, verdiği röportajda yaptırdığı estetikleri tek tek açıkladı. Ersubaşı, "Elmacık kemiğime, yanağıma, dudağıma, çeneme, burnuma dolgu yaptırdım. İstediğiniz kadar 'Dudakları dolgu' diyebilirsiniz. Doğru, yalan değil. Yaptırdım... Botoksum da var. 30'a iki kala tribine girdim.” dedi.

İşte Damla Ersubaşı’nın son hali:

DAMLA ERSUBAŞI EŞİNDEN GEÇEN YIL AYRILDI

Damla Ersubaşı 2016 yılında evlendiği işletmeci Mustafa Can Keser’den geçen yıl anlaşmalı olarak boşandı. Daha önce aldatma iddialarını görmezden gelen Ersubaşı, bu sefer eşini affetmedi. Şimdi iki kızıyla yaşayan Ersubaşı, sosyal medyadan sık sık fotoğraf paylaşıyor.

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren ve adeta başka birine dönen Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi sosyal medya hesaplarından göz önüne seriyor.



