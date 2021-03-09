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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Surbaşı yeni imajıyla olay oldu

09.03.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Surbaşı yeni imajıyla olay oldu

Sihirli Annem dizisinin Tuğçe'si Damla Ersubaşı yeni projesi için imajını değiştirdi. Damla Ersubaşı'nın yeni imajı gündem oldu.

Bir dönemin çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı evliliği ve değişimiyle magazin gündeminden düşmeyen bir isim.

Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı ve şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı. Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti.

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Değişimi ile dudak uçuklatan Damla Ersubaşı'nın yeni proje için imajını değiştirmesi dikkat çekti.

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Estetikle bambaşka bir görüntüye kavuşan ve oldukça zayıflayan Ersubaşı saçlarını kıvırcık yaptı.

Ekran Alıntısı

Ünlü oyuncu paylaşımına "Yeni işimle birlikte yeni bir ben oldum" yazdı. Damla Ersubaşı'nın yeni imajı çok beğenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı
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