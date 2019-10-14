Sık tekrarlayan grip akciğer kanseri olabilir!

Geçmeyen gribal enfeksiyonları ve akciğer enfeksiyonlarını mutlaka dikkate almak gerektiğine vurgu yapan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Demirhan,” Gribal enfeksiyon vücudun dirençsiz kaldığı zamanlarda genelde kendini gösterir. Akciğer enfeksiyonu da aynı şekilde ciddi bir mikrobik ajanla karşılaştıktan sonra vücuttan kolay kolay geçmeyebilir. Özellikle geçmeyen gribal enfeksiyon ve pnömoni dediğimiz durumların altında bir malinite yatabilir. Bundan dolayı mutlaka hekim kontrolünden geçmek gerekir.” dedi.

'ASLA KAFAMIZA GÖRE İLAÇ KULLANMAMALIYIZ'

Gelişigüzel ilaç kullanılmaması gerektiğine de dikkat çeken Özkan Demirhan,” Bu gibi durumlarda asla kafamıza göre ilaçlar almamalıyız. Şikayetlerimiz uzadığı zaman bizi alarma geçiren bir durum olduğunu düşünelim. Özellikle bazı hastalarda birkaç haftadır veya aydır geçmeyen gribal enfeksiyon sonrası yaptığımız tetkiklerde akciğerde kitle tespit edilip kimisini ameliyat etmişizdir kimisini de ameliyat edemeyip onkolojik tedaviye yönlendirmişizdir. O yüzden geçmeyen gribal enfeksiyonlar, öksürük, balgam çıkarma, genel durum bozukluğu, iştahsızlık, kırgınlık gibi belirtilerin altında akciğerde araştırılması gereken bir kitle olabileceğini de aklımızdan çıkarmamalıyız.” Şeklinde konuştu.