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  4. Sıkı dostlar Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan bir araya geldi! 'Kızlar gecesi' paylaşımına yorum yağdı

Sıkı dostlar Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan bir araya geldi! 'Kızlar gecesi' paylaşımına yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.05.2024 12:22
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Sıkı dost oldukları bilinen Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan bir araya geldi. Ünlü isimlerin 'Kızlar gecesi' notu ile paylaştığı kareler sosyal medyada gündem oldu. O karelere beğeni yağdı.

Sıkı dostlar Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan bir araya geldi! 'Kızlar gecesi' paylaşımına yorum yağdı

Uzun süredir yakın dost oldukları bilinen ünlü oyuncular Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan, "kızlar gecesi" yaparak eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaştı.

Ekranlardan uzak olan üçlü, buluştukları bir davette çekildikleri pozları Instagram hesaplarından takipçileri ile paylaştı. Yıllardır birbirlerine destek olduğu bilinen üç oyuncu, 20 yıldır süren dostluklarını bir davette kutladı.

SİNEM 1

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Paylaştıkları fotoğraflar, sosyal medya takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sinem Kobal, bu eğlenceli buluşmanın karelerine "Kızlar gecesi" notunu düştü.

SİNEM 2

YORUM YAĞDI

Ünlü isimlerin bu pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

SİNEM 3

Sosyal medyada, 'Çok güzelsiniz', 'Harika görünüyorsunuz', 'En güzel kadınlar toplanmış' gibi yorumlar yapıldı.

SİNEM 4

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