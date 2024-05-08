Sıkı dostlar Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan bir araya geldi! 'Kızlar gecesi' paylaşımına yorum yağdı

Uzun süredir yakın dost oldukları bilinen ünlü oyuncular Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan, "kızlar gecesi" yaparak eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaştı.

Ekranlardan uzak olan üçlü, buluştukları bir davette çekildikleri pozları Instagram hesaplarından takipçileri ile paylaştı. Yıllardır birbirlerine destek olduğu bilinen üç oyuncu, 20 yıldır süren dostluklarını bir davette kutladı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Paylaştıkları fotoğraflar, sosyal medya takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sinem Kobal, bu eğlenceli buluşmanın karelerine "Kızlar gecesi" notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Ünlü isimlerin bu pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada, 'Çok güzelsiniz', 'Harika görünüyorsunuz', 'En güzel kadınlar toplanmış' gibi yorumlar yapıldı.