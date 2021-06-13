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Sıkıntılar başladı! Bergüzar Korel'den "yaz hamilesi" isyanı: "Neden tüm..."

13.06.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, tam oğlu Han büyüdüğü için setlere dönecekken tekrar hamile olduğunu öğrendi. Bu sürprizin ardından eve çekilen oyuncu, sıkıntılarını Instagram'da paylaşmaya başladı.

Sıkıntılar başladı! Bergüzar Korel'den "yaz hamilesi" isyanı: "Neden tüm..."

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, bir dönemin fenomen dizisi "Binbir Gece"deki partneri Halit Ergenç'le büyük aşk yaşadı ve 2009'da evlendi. Bu evlilik ne söylendiği gibi çabucak bitti ne de kariyerlerine zarar verdi. İkisi de kariyerlerinin altın çağını bu evlilikten sonra yaşadı. Büyük bir özenle büyüttükleri çocukları Ali ve Han'la birlikte kocaman bir aile olmayı da başardılar. Tam pandemiden önce doğan Han, Covid-19 nedeniyle ekstra zorluklar yaşasa da, aile bu zorlukların da üstesinden gelmeyi başardı. Bergüzar Korel, bir yandan Han'la ilgilenirken bir yandan da zayıflama sürecine girdi. Çünkü yapım aşamasında da payının olduğu ve başrol oynadığı "Kanlı Yayın" dizisiyle Exxen'de yerini alacaktı. Ama tam "Kanlı Yayın" sete çıkacakken büyük bir sürprizle karşılaştı. Ünlü oyuncu üçüncü çocuğuna hamile kaldığını öğrendi ve dizinin çekim takvimi ertelendi.

"Yaz hamilesi"

Bergüzar Korel 2,

Bergüzar Korel, üçüncü hamileliğine dair detayları da Instagram'da sık sık paylaşmaya başladı. Ancak yazın gelişiyle birlikte sıkıntısı biraz arttı.

Bergüzar Korel,

"Hiç yaz hamilesi olmamıştım." diyen ünlü oyuncu, kıyafet konusunda sıkıntı yaşamaya başladı ve isyan etti: "Neden tüm hamile kreasyonları skinny jeanlar ve çiçekli elbiselerle dolu?"


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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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