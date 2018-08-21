Sıla 'Beyaz atlı prensim ata ters bindi'

On’dan Kalan Şarkılar konseptiyle Ege Turnesine devam eden başarılı popçu Sıla, Altınoluk'un ardından Ayvalık'ta da 'double' yaptı.

31 Temmuz'da çıktığı Ayvalık Amfi Tiyatro Sahnesi'nde bir kez daha devleşen Sıla, şarkıları ile olduğu kadar güzelliği ve sahne enerjisi ile de herkesi büyülemeyi başardı. Her zaman olduğu gibi şarkı aralarında seyircilerle samimi diyaloglarda kuran başarılı popçu, "İnternete ve basına yansıyan haberlerden sonra babam apar topar annemi aramış. 'Haberleri okudun mu? Bizim kız evleniyormuş' Annem tabi rahat... 'Merak etme, öyle bir şey olsa bizim gazetelerden önce haberimiz olur' cevabını vermiş babama. Maşallah basında öyle başlıklar atmış ki; bende bir an evleniyorum filan sandım" dedi.

Sıla sözlerine şöyle devam etti: Düğün telaşı yazanlara bize yaşattıkları heyecan için teşekkür ediyorum. Bizim beyaz atlı prens ata ters bindi herhalde baksanıza hala tescilli bekarım. Neyse şükürler olsun ki bununla yaşamayı öğrendik" sözleri ile etkinlik alanındaki herkesi kahkahalara boğdu.