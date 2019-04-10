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Sıla'dan açıklama! O sözler Ahmet Kural'a mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2019 14:21 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla önceki gün “Siz Aşktan n’anlarsınız bayım?” yazan bir dövme yaptırdı. Sıla'nın bu dövmesi eski sevgilisi Ahmet Kural'a gönderme olarak yorumlandı. Çıkan bu yorumların ardından şarkıcı Sıla'dan açıklama geldi.

Sıla'dan açıklama! O sözler Ahmet Kural'a mı?

Oyuncu Ahmet Kural ile yaşadığı mahkeme süreci devam eden şarkıcı Sıla Gençoğlu, önceki gün sosyal medya sayfasından kafa karıştıran bir paylaşımla gündeme geldi. Şarkıcı vücuduna yaptırdığı bir dövmeyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Dövmede yazan not ise Ahmet Kural’a gönderme olarak yorumlandı. Sıla, hakkında çıkan bu yorumların ardından sosyal medya sayfasından bir açıklama yapma gereği duydu.

İşte Sıla’nın o açıklaması; “Bir izahat değil,bilgilendirme diyelim. Bu hayatta en çok içimi kavuran şiirlerin başında “Siz aşktan n’anlarsınız bayım?” gelir. Bir Didem Madak şiiridir. Didem Madak 8 Nisan 1970 doğumludur. Doğum günü vesilesiyle paylaştığım şiirinin artık hayatıma hiç dokunmamasını dilediğim konuyla bağdaştırılmasındaki hatayı düzeltme amaçlı yazmak istedim. Ama bardağın yine dolu tarafından görecek olursak bu şiirin bilmeyenler tarafından artık biliniyor ya da bilinecek olması ferahlatıcı ve mutluluk verici. Hepinizi iyi niyetle sarmalarım. Çok sevgiler” notunu paylaştı.


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