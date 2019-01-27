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Sıla’dan Ahmet Kural’a bir dava daha!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.01.2019 16:10 | Son Güncelleme

Sıla, davalık olduğu eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural hakkında bir dava daha açtı.

Sıla’dan Ahmet Kural’a bir dava daha!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural’ın kendisine şiddet gösterdiği iddiası üzerine açılan davanın görülmesi öncesinde, Kural ve avukatı hakkında savcılığa şikayette bulundu. Gençoğlu, Kural ile avukatının, olaydan 18 saat sonra bir ortamda şarkı söylerken çekilen videosunun üzerinde tahrifat yaptıklarını iddia etti.

“SORUŞTURMADA MANİPÜLASYON AMAÇLANDI”

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre; Sıla Gençoğlu adına avukatı tarafından verilen şikayet dilekçesinde, Sıla’nın yüzündeki morlukların göründüğü 6 saniyelik kısmın kesilerek, videonun tahrif edildiği, bununla da soruşturmada manipülosyan yapılmak istendiğinin amaçlandığı ileri sürüldü. Dilekçede, Ahmet Kural hakkında, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamalarından, avukatı hakkında da, bu suçlamaların yanı sıra, “görevi kötüye kullanma” suçlamasından soruşturma başlatılması talep edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: 6 SANİYE EKSİK

Öte yandan savcılık aşamasında alınan bilirkişi raporunda, videonun orijinal halinin 32 saniye olduğu, Ahmet Kural avukatının dosyaya sunduğu videoda ise 6 saniyenin eksik olduğu kaydedildi. Raporda, eksik olan kısımda Sıla’nın, ‘sol gözüne yakın bir bölgede yanağının üzerinde ten rengine göre farklı renkte olan kısımların olduğu’ tespitine yer verildi.

SAVCI VİDEOYU YAYINLAYAN KANALA SORDU

Kural’ın avukatının, video görüntüsünün, ilk yayınlayan kanaldan alıp dosyaya sunduklarını belirtmesi üzerine savcılık, söz konusu televizyon kanalına yazı yazdı. Kanaldan savcılığa gönderilen cevap yazısında, videonun Ahmet Kural’ın avukatı tarafından kanala iletildiğinin bildirildiği öğrenildi.

İLK DURUŞMA 7 MART’TA

Ahmet Kural hakkında, Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiası ile, ‘Hakaret’, ‘Tehdit’ ve ‘Basit yaralama’ suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İlk duruşma 7 Mart’ta yapılacak.

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sıla ahmet kural

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