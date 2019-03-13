MAGAZİN

Sıla'dan kafa karıştıran paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2019 02:02 | Son Güncelleme

Ahmet Kural’la aralarındaki şiddet davası devam eden ünlü şarkıcı Sıla, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Sıla'dan kafa karıştıran paylaşım!

Sıla, kendisine gelen hediyeye iliştirilmiş notu, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşınca kafaları karıştırdı.

"EN ÇOK KENDİNE DİRENDİN"
Ünlü şarkıcı Sıla kendisine gelen notu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sıla'nın paylaştığı notta, "Kaktüs direnmeyi sever, dayanıklıdır derler. Senin gücünü ve karakterini en iyi tanımlayabilecek bitki buydu belki de… Hayata, insanlara, belki en çok da kendine direndin yıllardır. Ama öyle güzelsin ki, öyle dosdoğru… Hep küçücüksün… Kaç yıl geçerse geçsin, hiç yaş almıyorsun çünkü kötüler büyür, sen çocuk kalmışsın." ifadeleri yer aldı.

Sıla paylaştığı bu yazının üzerine, "Ve bu notun güzelliği… Buzdolabının üzerinde artık. Çok teşekkür ederim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural sıla instagram

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