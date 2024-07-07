Sıla Doğu özel plakalı lüks jipiyle karakola geldi! Tek kelime etmedi

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma açılan Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluk hallerine devam kararı verilirken Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında olduğu 11 şüphelinin tahliyesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

5 ay Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sıla Doğu denetimli serbestlik şartıyla tahliye olmuştu.

Sinem Sıla Soğu, Sarıyer’de bir Polis Merkezi’ne gelerek elektronik imzasını attı. Ekol TV kameralarına yakalanan Sıla Doğu tek kelime etmeden aracına bindi.

BİR BAKAN BİR DAHA BAKTI

SLA plakalı lüks jipine binen Sıla Doğu Polis Merkezi’nin önünden hızla uzaklaştı. O anlar ve özel araç ise sosyal medyanın diline düştü.

Lüks araca dair sosyal medyada "Her şeye rağmen lüks içindeler" yorumları yapıldı.





