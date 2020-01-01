Sıla Gençoğlu Hazer Amani'yle ilk pozunu paylaştı!

Ahmet Kural'la beraberliğinden olaylı bir şekilde ayrılan şarkıcı Sıla, kendisini darp ettiği şikayetiyle Ahmet Kural'la mahkemelik olmuştu. Günlerce konuşulan ayrılığın ardından Sıla, ünlü şef Hazer Amani ile yeni bir aşka yelken açtı. Yaklaşık bir senedir Hazer Amani ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Sıla, ilk kez sevgilisi ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ocak ayından dünyaevine girecekleri konuşulan mutlu çiftten yılbaşı karesi geldi. Instagram hesabından ilk kez sevgilisi Hazer Amani ile fotoğrafını paylaşan Sıla, "Mutlu seneler" notunu düştü.

