Sıla ile Davut Güloğlu gerilimi devam ediyor!

Şarkıcı Davut Güloğlu avukatı aracılığıyla 2016 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Mitingi için “Böyle bir şovun içerisinde yer almayacağım" ifadeleri kullanan Şarkıcı Sıla Gençoğlu hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan suç duyurusunda bulundu. Güloğlu'nun avukatı Fırat Söylemez, “İfade özgürlüğü esastır ancak bu özgürlük de sınırsız değildir. Sıla Gençoğlu aleyhine yaptığımız suç duyurusunun neticesini bekleyeceğiz" dedi.

GÜLOĞLU DERİN ÜZÜNTÜ DUYDU

Davut Güloğlu, avukatı Fırat Söylemez aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde 248 asker, polis ve vatandaşın şehit düştüğü, halkın büyük mücadelesiyle birlikte darbe girişimin bertaraf edildiği belirtildi. Darbe girişimi sonrası 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne 5 milyon kişinin katılım sağladığı kaydedildi.

Dilekçede Sıla Gençoğlu'na 4 Ağustos 2016'da mitinge katılıp katılmayacağı sorulduğunda Gençoğlu'nun 'Hayır katılmayacağım, kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içerisinde yer almayacağım' şeklindeki sözlerine Davut Güloğlu'nun derin üzüntü duyduğu belirtildi.