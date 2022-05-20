Sıla'nın 6 yıldır beklenen 'Şarkıcı' albümü dinleyicisiyle buluştu

Şiirle açılan ve şiirle kapanış yapan albüm ile kendi yazdığı şarkıları seslendiren sanatçının ozan yönü bir kez daha öne çıkıyor. Albümün çıkış şarkısı 'Velhasıl'ın Bedran Güzel yönetmenliğinde çekilen klibi bu akşam YouTube'da yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta albüme adını veren 'Şarkıcı' şiirinin klibi iki günde 1 milyon izleme rakamına ulaşarak, önemli bir başarı elde etmişti.

'Şarkıcı', yedinci solo albümünü çıkaran Sıla'nın müzikal birikimi ile Anadolu, dünya ezgileri ve ritmlerinin yansıması. Kendi topraklarımızdan başka kıtalara uzanan şarkılar, dünyanın zengin müzikal mirasına selam gönderir nitelikte.

Sıla'nın 6 yıl aradan sonra çıkardığı 'Şarkıcı'dan önceki albümü 'Mürekkep',2016'da yayınlanmıştı.

Stüdyo kayıtlarında Türkiye'nin en başarılı müzisyenlerinin imzası bulunan yeni albüm 'Şarkıcı'daki parçaların adları ve sıralaması şöyle: