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Sıla 'Tamamla Bizi Ey Aşk' için sabırsız

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.01.2019 15:40 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Sıla, geçtiğimiz akşam Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Trump Alışveriş Merkezi’nin gösteri merkezinde sahnelenen Ali Poyrazoğlu’nun tiyatro oyunu ‘Tamamla Bizi Ey Aşk’ı izlemeye gelen Sıla’nın siyah şıklığı gözlerden kaçmadı.

Sıla 'Tamamla Bizi Ey Aşk' için sabırsız

Sevilen şarkıcı, “Uzun süredir merak ettiğim bir oyundu, izlemek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Ali Poyrazoğlu'nun aynı adlı kitabından yola çıkarak yazdığı “Tamamla Bizi Ey Aşk”¸ tökezlemiş gönül ilişkilerinin, düzeltilip yerli yerine oturtulmasının yöntemleri üstüne yazılmış interaktif bir güldürü.

Oyun, dünyanın en tehlikeli konusu “Aşk” üstüne seyirci ile birlikte düşünüyor. Bütün evlilikleri terapi yolculuğuna çıkaran oyunda; Ali Poyrazoğlu, Şebnem Özinal ve Melih Ekener rol alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sıla ali poyrazoğlu tiyatro

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