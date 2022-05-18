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Sıla Türkoğlu Emanet'le olaylı ayrıldı! Meğer her şey o diziye girebilmek içinmiş

18.05.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla Türkoğlu yeni dizisi ile konuşulmaya başlandı. Bilindiği gibi Sıla Türkoğlu şu sıralarda gündemde yer alıyor. Emanet dizisinde Seher karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, sevilen yapımdan olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Güzel oyuncu, yeni sezonda yer almak isteyemediğini söylemiş ancak oyuncunun isteği yerine getirilmediği iddia edilmişti. Bu haberlerin üzerine Sıla Türkoğlu'nun rol alacağı yeni dizisi ortaya çıktı. İşte o detaylar!

Sıla Türkoğlu Emanet'le olaylı ayrıldı! Meğer her şey o diziye girebilmek içinmiş

Sıla Türkoğlu, olaylı ayrıldığı Emanet dizisi ile konuşuluyor. Güzel oyuncunun tüm bu olaylar içinde TRT 1'in sevilen dizisinde rol alacağı iddia edildi. Sıla Türkoğlu'nun Gönül Dağı dizisine katılacağı söyleniyor. İşte izleyicilerin merak ettiği tüm ayrıntılar...

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN GÜLSİM ALİ AYRILIYOR MU?

Gönül Dağı TRT 1'in en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Tüm dizilerin reytingleri hesaplandığında aylık bazda da en çok izlenen dizi olan Gönül Dağı için bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Dizide Dilek karakterini oynayan Gülsim Ali'nin projeden ayrılacağı iddia edildi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eskişehir'de çekilen dizide Berk Atan ile başrolü paylaşan Gülsim Ali, hikaye gereği hamileydi.

İddiaya göre ünlü oyuncu, projeden 65. bölüm itibariyle ayrılıyor.

Sıla Türkoğlu Emanet'le olaylı ayrıldı! Meğer her şey o diziye girebilmek içinmiş

GÜLSİM ALİ YERİNE SILA TÜRKOĞLU MU GELECEK?

Gülsüm Ali İlhan'ın Gönül Dağı Dizisinden ayrılacağı haberi hayranlarını da büyük hayal kırıklığına uğrattı. Sezon finali bölümünde hem karnındaki bebeği hem de kendi hayatını kaybedecek olan Dilek, sevgilisi Taner'i de çaresiz bırakıyor.

Gönül Dağı Dilek'in diziye veda etmesinden sonra gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan yapımcılar ise Taner'in yeni sevgilisi için araştırmalara başladı. Gelen son bilgilere göre ise Gönül Dağı dizisine bomba gibi bir isim katılacağı söyleniyor. Kanal 7 ekranlarında günlük olarak yayınlanan Emanet dizisinde Seher rolüyle milyonlarca hayrana kavuşan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu Gönül Dağı dizisine geleceği iddia edildi.

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Emanet dizisi Gönül Dağı dizisi
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