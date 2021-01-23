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  4. Sıla'ya eski eşi ve eski sevgilisinden peş peşe karşı atak

Sıla'ya eski eşi ve eski sevgilisinden peş peşe karşı atak

23.01.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, bir yıl önce evlendiği İran asıllı şef aşçı Hazer Amani ile pazartesi sabahı tek celsede boşandı.

Sıla boşanmak için Bodrum Adliyesi’ni seçti. Saat 10.00’da başlayan dava 15 dakika sürdü.
Adliyeye avukatı ve yakın dostlarıyla erken saatlerde giden Sıla, çıkışta açıklama yapmak istemedi. Ünlü şarkıcının üzerinde oldukça şık bir takım elbise vardı.

Kasım ayında boşanacaklarını açıklayan ve “Dostluğumuzun kıymeti bakidir” ifadelerini kullanan Sıla ve Hazer Amani, adliyeden ayrı ayrı çıktı. Duruşmaya 5 dakika kala tek başına gelen Hazer Amani’nin çıkışta oldukça buruk olduğu görüldü.

Bir süre önce evlerini ayıran çiftten Hazer Amani’nin boşandıktan sonra koluna “Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim” dizelerini dövme yaptırması ise dikkat çekti. Amani’nin bu manidar sözlerle Sıla’ya gönderme yaptığı iddia edildi.

Öte yandan Sıla’nın 2018’de darp davası açtığı eski sevgilisi Ahmet Kural hakkında verilen karar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. 16 ay, 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası ertelenen Ahmet Kural, elinde başka deliller de olduğunu belirterek karara itiraz etmişti. Şimdi Ahmet Kural, sil baştan yeniden yargılanacak. Haberi dizi çekimi nedeniyle bulunduğu Kıbrıs’ta alan ve çok mutlu olan Ahmet Kural’a avukat sevgilisi Gizem Çağla Çelik’de destek verdi.

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