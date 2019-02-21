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Sıla'yı destekleyen Sertab Erener'in Ahmet Kural ile samimiyeti tepki çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

Sıla ve Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayında "Meslektaşım Sıla'nın sonuna kadar yanındayım" diyen Sertab Erener, önceki gün konserine gelen Ahmet Kural'a sarılıp öpünce sosyal medyada olay oldu.

Sıla'yı destekleyen Sertab Erener'in Ahmet Kural ile samimiyeti tepki çekti

Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz yılın son aylarında oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Sıla'ya destek olan isimlerin başında gelen Sertab Erener geçtiğimiz gün yaptığı hareketle olay oldu. Sertab Erener, Kural'dan şiddet gördüğünü söyleyen Sıla'ya "Meslektaşım Sıla'yı bir kadın olarak ayakta alkışlıyorum. Ve yaşadığı bu korkunç olayda sonuna kadar yanında olduğumu haykırmak istiyorum." diyerek destek olmuştu.

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Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da yer alan habere göre; ikili arasındaki dava yargı sürecinde devam ederken önceki gün şaşırtan bir olay yaşandı.

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Sertab Erener, konserine gelen Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i sarılıp öperek karşıladı.

Erener'in Sıla'yı desteklediğini söyledikten sonra Kural'a sarılması sosyal medya tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları bu görüntüler karşısında Erener'i sert bir dille eleştirdi.


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Anahtar Kelimeler:
sıla sertab erener Sertab Erener ahmet kural

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