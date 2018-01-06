Sıla'dan 1.5 milyon TL'lik yatırım!

2017’de verdiği konserlerde 10 milyon TL’ye karşılık gelen yaklaşık 100 bin bilet satışına imza atarak ‘Yılın En Çok Bilet Satan Sanatçısı’ plaketi alan Sıla, kendini ödüllendirdi.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Sıla, Sapanca Gölü manzaralı lüks bir siteden villa aldı.

YAKLAŞIK 1.5 MİLYON TL

Kırkpınar Tepebaşı mevkiinde, ormanın ortasına konumlu villa 4 oda ve 2 salondan oluşuyor. Ortak havuzu da bulunan göl manzaralı villaların fiyatları 1-1.5 milyon TL arasında değişiyor. Sıla, işleri dışındaki vaktini yeni villasında geçiriyor.



MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?