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Silahlı saldırıya uğramıştı! O zabıta müdürüne bir şok daha... Otomobiline 100 bin liralık zarar verdiler

24.12.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, ağustos ayında silahlı saldırıya uğramıştı. Hacıfettahoğlu bu kez de park halindeki aracının başına geldiğinde şoke oldu. Zabıta Müdürü'nün otomobiline kimliği belirlenemeyen bir şahıs boya sökücü döktü. Otomobilin 100 bin liralık zarar gördüğü o anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun Yeni Mahalle Pınar Caddesi'ndeki evinin önünde park halindeki otomobiline 21 Aralık günü saat 00.30 sıralarında, boya sökücü döküldü. Sabah aracının başına gittiğinde durumu fark eden Hacıfettahoğlu, apartmanın güvenlik kamerasını incelediğinde, kimliği belirsiz kişinin elinde bidonla gelip otomobilin üzerine boya sökücü döktüğünü belirledi.

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Hacıfettahoğlu'nun ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını incelemeye alıp şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Otomobilde 100 bin liralık zarar olduğu öğrenildi.

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EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIYA UĞRAMIŞTI

Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, 1 Ağustos'ta da işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramış ve bacaklarından yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (DHA)

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Zabıta araba zarar

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