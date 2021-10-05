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Şile Tapu Müdürlüğünde rüşvet operasyonu: 32 kişi tutuklandı

05.10.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile Tapu Müdürlüğünde rüşvet iddialarına ilişkin gözaltına alınan 82 şüpheliden 32’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 43’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şile Tapu Müdürlüğünde rüşvet operasyonu: 32 kişi tutuklandı

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Tapu Müdürlüğü’ndeki rüşvet iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 Ekim 2021 tarihinde 87 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 82’si yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli serbest bırakılırken, 78 şüpheli Şile Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 32 şüpheli tutuklama talebiyle 43 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Nöbetçi Şile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TAPU MÜDÜRÜ VE 31 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Savcılığın talebi doğrultusunda aralarında 1 tapu müdürü, 1 tapu müdür yardımcısı, 10 tapu memuru, emlakçı, iş takipçisi ve komisyoncuların da bulunduğu 32 kişi hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 43’ü şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 FİRARİ ARANIYOR

Öte yandan, hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şile Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 87 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 1 Ekim 2021 tarihinde sabah 06.00’da Şile merkezli yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında şüphelilerin adres ve iş yerlerinde arama yapıldı. Bazı şüphelilerin evlerinde bulunan zarf içerisindeki banknot paralara el konuldu.7 aydır devam eden soruşturma kapsamında, Tapu Müdürlüğünde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve teknik takip sonucu elde edilen görüntülerin incelenmesi sonucunda şüphelilerin tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettikleri belirlendi.

(İHA)

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