Şili'deki hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Şili Savcılığı, sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, ülkede 19-26 Ekim tarihlerinde ilan edilen acil durum süresince gösterilerde 23 kişinin öldüğünü ve soruşturmaların devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada, ölenlerin 16'sının yağma ve kundaklama olaylarında, 5'inin güvenlik güçleriyle çatışma nedeniyle ve 2'sinin de gözaltına alındıktan sonra karakolda öldüğü belirtildi. Ayrıca, yanarak ölenlerden 1 kişinin kimliğinin belirlenemediği ancak çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, katılım düşük olmasına rağmen ülkenin çeşitli yerlerinde hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

ŞİLİ'DEKİ GÖSTERİLER

Güney Amerika ülkesi Şili’de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 19 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişini hayatını kaybederken, bin 218 kişi yaralanmış ve 9 bin 203 kişi gözaltına alınmıştı.