Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterlin karşılığında satacak! İngiltere'nin en nefret edilen kadını yine olay yarattı

Sık sık olaylarıyla manşetlerde yerini alan Carla Belluci, bu kez de yeni bir kararı ile gündemde. Bedava burun estetiği hilesi ve hukuk okumak için sosyal medya kariyerini sonlandırma kararının ardından şimdi de öncesinde yaptırmak için 5000 sterlin harcadığı silikonlarını çıkarıp satmak için hazırlanıyor.

10.000 STERLİN HEDEFLİYOR

Geçmişte yaptırdığı estetik ameliyatlarından kar etmeyi hedefleyen Belluci, göğüs dolgularını çıkarttırdıktan sonra onları açık arttırma ile satışa sunacağını duyurdu. Sekiz hafta içinde ameliyat olmaya hazırlanan ünlü isim, daha önce birinin kendisine 8.000 sterlin teklif ettiğini ama onları en az 10.000 sterline satmak istediğini söyledi.

NEREDEYSE YARIŞIYORLAR

Geçen ay yıl sonuna kadar sosyal medyadan ayrılacağını açıklayan 40 yaşındaki eski model, bunu duyurduğundan beri takipçilerinin içeriklerini satın almak için neredeyse yarıştığını anlattı. Belluci bu sebeple, edebileceği maksimum kara ulaşmayı hedefliyor.



