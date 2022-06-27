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Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterlin karşılığında satacak! İngiltere'nin en nefret edilen kadını yine olay yarattı

27.06.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'İngiltere'nin en nefret edilen kadını' olarak nam salan Carla Bellucci, bedava burun estetiği yaptırmak için sahteciliğe başvurmak ve Kim Kardashian gibi hukuk okumak için sosyal medya kariyerini bırakmak gibi konularla sık sık manşetlerde yerini alıyordu. Belluci şimdi de, silikonları satmak için kolları sıvadı.

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterlin karşılığında satacak! İngiltere'nin en nefret edilen kadını yine olay yarattı

Sık sık olaylarıyla manşetlerde yerini alan Carla Belluci, bu kez de yeni bir kararı ile gündemde. Bedava burun estetiği hilesi ve hukuk okumak için sosyal medya kariyerini sonlandırma kararının ardından şimdi de öncesinde yaptırmak için 5000 sterlin harcadığı silikonlarını çıkarıp satmak için hazırlanıyor.

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10.000 STERLİN HEDEFLİYOR

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Geçmişte yaptırdığı estetik ameliyatlarından kar etmeyi hedefleyen Belluci, göğüs dolgularını çıkarttırdıktan sonra onları açık arttırma ile satışa sunacağını duyurdu. Sekiz hafta içinde ameliyat olmaya hazırlanan ünlü isim, daha önce birinin kendisine 8.000 sterlin teklif ettiğini ama onları en az 10.000 sterline satmak istediğini söyledi.

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NEREDEYSE YARIŞIYORLAR

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Geçen ay yıl sonuna kadar sosyal medyadan ayrılacağını açıklayan 40 yaşındaki eski model, bunu duyurduğundan beri takipçilerinin içeriklerini satın almak için neredeyse yarıştığını anlattı. Belluci bu sebeple, edebileceği maksimum kara ulaşmayı hedefliyor.

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