Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı

En son 'Çukur'da 'Sena' karakteriyle izlediğimiz Dilan Çiçek Deniz, estetikli olduğu iddialarını net bir şekilde yalanlamıştı.

"ÇOK ZAYIFLADIM"

Estetik haberlerinin doğru olup olmadığı sorulan Dilan Çiçek Deniz, 'Gerçekten estetik yok, olsa söylerim. Bu arada çok zayıfladığımı söyleyebilirim. Bunun sebebi; ikinci üniversiteye başladım, dizi çekim yoğunluğu da olduğu için bayağı zayıfladığımı söyleyebilirim' demişti.

Ancak ünlü güzelin sosyal medyada dolaşan fotoğrafı, açıklamalarının aksine, estetikli olduğunun ispatı niteliğinde.



