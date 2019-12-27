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  4. Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı

Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:05 | Son Güncelleme

2014 Türkiye 2. Güzeli Dilan Çiçek Deniz her fırsatta estetik iddialarını yalanlasa da sosyal medyada dolaşan eski fotoğrafları onu ele verdi.

En son 'Çukur'da 'Sena' karakteriyle izlediğimiz Dilan Çiçek Deniz, estetikli olduğu iddialarını net bir şekilde yalanlamıştı.

"ÇOK ZAYIFLADIM"

Estetik haberlerinin doğru olup olmadığı sorulan Dilan Çiçek Deniz, 'Gerçekten estetik yok, olsa söylerim. Bu arada çok zayıfladığımı söyleyebilirim. Bunun sebebi; ikinci üniversiteye başladım, dizi çekim yoğunluğu da olduğu için bayağı zayıfladığımı söyleyebilirim' demişti.

Ancak ünlü güzelin sosyal medyada dolaşan fotoğrafı, açıklamalarının aksine, estetikli olduğunun ispatı niteliğinde.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz estetik eski hali

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